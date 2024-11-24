Сонные пожарные спасли семью из Башкирии

Горящую двухэтажку спасатели Виктор Еникеев и Сергей Коваленко заметили по пути с работы. Завидев столб дыма, мужчины тут же рассказали обо всём коллегам и кинулись на помощь. Уже на месте они стали свидетелями страшной картины — в окне охваченного пламенем дома стоял мужчина с дочкой на руках.