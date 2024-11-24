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Posted 24 ноября, 08:34

Published 24 ноября, 08:34

Modified 24 ноября, 15:33

Updated 24 ноября, 15:33

Многодетная семья из Башкирии стала бездомной

Сонные пожарные спасли семью из Башкирии

24 ноября 2024, 08:34
Фото: ГК РБ по ЧС.

Многодетная семья из Башкирии стала бездомной

Под Стерлитамаком возвращавшиеся с дежурства огнеборцы предотвратили трагедию, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС в воскресенье, 24 ноября.

Горящую двухэтажку спасатели Виктор Еникеев и Сергей Коваленко заметили по пути с работы. Завидев столб дыма, мужчины тут же рассказали обо всём коллегам и кинулись на помощь. Уже на месте они стали свидетелями страшной картины — в окне охваченного пламенем дома стоял мужчина с дочкой на руках.

Утро, к счастью, было богато на удачные совпадения — неподалёку оказался и третий спасатель, Владислав Андреев, у которого под рукой оказалась строительная лестница.

— По лестнице один из огнеборцев поднялся и забрал маленькую девочку. После этого они помогли мужчине, а затем и женщине выбраться из горящего дома, — рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.

Вскоре подоспели дежурные огнеборцы с техникой и затушили возгорание. Как выяснилось, участок принадлежал многодетной семье. До начала спасательной операции дом успели покинуть ещё трое детей.

Фото: МЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при пожаре погиб мужчина без определённого места жительства. Его личность до сих пор не могут установить.

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