Сонные пожарные спасли семью из Башкирии

Posted 24 ноября, 08:34
Published 24 ноября, 08:34
Modified 24 ноября, 15:33
Updated 24 ноября, 15:33
Горящую двухэтажку спасатели Виктор Еникеев и Сергей Коваленко заметили по пути с работы. Завидев столб дыма, мужчины тут же рассказали обо всём коллегам и кинулись на помощь. Уже на месте они стали свидетелями страшной картины — в окне охваченного пламенем дома стоял мужчина с дочкой на руках.
Утро, к счастью, было богато на удачные совпадения — неподалёку оказался и третий спасатель, Владислав Андреев, у которого под рукой оказалась строительная лестница.
— По лестнице один из огнеборцев поднялся и забрал маленькую девочку. После этого они помогли мужчине, а затем и женщине выбраться из горящего дома, — рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.
Вскоре подоспели дежурные огнеборцы с техникой и затушили возгорание. Как выяснилось, участок принадлежал многодетной семье. До начала спасательной операции дом успели покинуть ещё трое детей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при пожаре погиб мужчина без определённого места жительства. Его личность до сих пор не могут установить.