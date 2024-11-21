Пожар из-за супа разлучил пару в Башкирии

Несчастный случай произошёл в одном из частных домов. На кухне жилища 54-летних жены и мужа внезапно загорелись шторы. Дым заволок практически всю комнату — первой на кухню ринулась хозяйка, мужу же из-за проблем с ногами понадобилось для этого времени. Когда сельчанин дошёл до комнаты, она вся уже полыхала, а супруга лежала на полу без признаков жизни.