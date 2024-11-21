Пожар из-за супа разлучил пару в Башкирии

Posted 21 ноября, 15:09
Published 21 ноября, 15:09
Modified 21 ноября, 16:37
Updated 21 ноября, 16:37
Несчастный случай произошёл в одном из частных домов. На кухне жилища 54-летних жены и мужа внезапно загорелись шторы. Дым заволок практически всю комнату — первой на кухню ринулась хозяйка, мужу же из-за проблем с ногами понадобилось для этого времени. Когда сельчанин дошёл до комнаты, она вся уже полыхала, а супруга лежала на полу без признаков жизни.
Как сообщили в МЧС, мужчину увезли в больницу с ожогами II и III степеней. Спасти жизнь женщины не удалось. На месте работают оперативные службы.
— Все случилось в послеобеденное время в селе Мраково Кугарчинского района. Моя жена варила суп, я смотрел телевизор. В какой-то момент супруга забежала в зал и крикнула, что в кухне загорелась занавеска, пожар! Я очень плохо передвигаюсь и поэтому в кухню супруга вернулась быстрее. Когда я зашел в кухню, там уже все было в огне, а едкий дым полностью заполонил помещение. Я попробовал потушить пламя, но получил сильные ожоги, а потом заметил на полу свою жену, она уже не подавала признаков жизни, — такие подробности рассказал сам пострадавший.
Кроме того, за первую половину четверга, 21 ноября, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступили сообщения о пожарах в селе Ташкалмашево Чекмагушевского района, селе Ломовка Белорецкого района, микрорайоне Московка города Октябрьский. В ходе тушения жилого дома в Чекмагушевском районе был обнаружен погибшим мужчина, 1946 года рождения, в Белорецком районе — мужчина, 1937 года рождения, в городе Октябрьский — мужчина, 1955 года рождения.