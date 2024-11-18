Пожар с погибшими

Семья сгорела в Башкирии

Ночью 29 мая, в селе Аскарово, произошла трагедия. Огонь охватил жилой бревенчатый дом, и, несмотря на быструю реакцию пожарных, две женщины в нём погибли, сообщает МЧС Башкортостан.