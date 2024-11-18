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Пожар с погибшими

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Ноябрь
Названа причина пожара в школе №35 в Уфе
18 ноября, 08:02
В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
18 ноября, 06:35
Май
Семья сгорела в Башкирии
Ночью 29 мая, в селе Аскарово, произошла трагедия. Огонь охватил жилой бревенчатый дом, и, несмотря на быструю реакцию пожарных, две женщины в нём погибли, сообщает МЧС Башкортостан.
29 мая, 04:39
В Чишминском районе сгорел дом, могут быть жертвы
19 мая, 04:18
Апрель
Житель Башкирии погиб, не сумев выбраться из горящего дома
Пожар произошел ранее сегодня в Мелеузе. На месте работает следственно оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
15 апреля, 11:54
Март
Из-за смертельного пожара в Башкирии заведено уголовное дело
Следователи опрашивают очевидцев и осматривают место трагедии.
31 марта, 06:44
«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Семья жила в щитовом доме меньше года.
31 марта, 05:46

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