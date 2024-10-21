Курение убивает: мужчину нашли мертвым дома в Башкирии

В ночь на 21 октября в частном доме, где находились трое человек, вспыхнул сильный огонь. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание на площади 62 квадратных метра. Двум людям удалось выбежать на улицу, но, к сожалению, один из них не успел спастись. Как стало известно, мужчина в возрасте 47-лет был найден погибшим в ходе тушения пожара.