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Posted 21 октября, 08:45

Published 21 октября, 08:45

Modified 21 октября, 09:03

Updated 21 октября, 09:03

Спасатели нашли тело в огне в Башкортостане

Курение убивает: мужчину нашли мертвым дома в Башкирии

21 октября 2024, 08:45
Фото: МЧС России

Спасатели нашли тело в огне в Башкортостане

В Белорецком районе в селе Железнодорожный произошел пожар в частном доме, сообщает в понедельник, 21 октября, МЧС России.

В ночь на 21 октября в частном доме, где находились трое человек, вспыхнул сильный огонь. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание на площади 62 квадратных метра. Двум людям удалось выбежать на улицу, но, к сожалению, один из них не успел спастись. Как стало известно, мужчина в возрасте 47-лет был найден погибшим в ходе тушения пожара.

В ходе работы следственно-оперативной группы и дознавателя МЧС России, была установлена предварительная причина трагедии — неосторожность при курении. По данным спасателей, в 2024 году в Башкортостане зарегистрировано уже 1184 пожара по аналогичной причине, что привело к гибели 63 человек.

Фото: МЧС России

Как ранее сообщал Mkset, в Белебее в ходе тушения пожара, спасатели нашли бездыханное тело пенсионера.

Башкортостанец сгорел заживо
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