«Половина дома сгорела до тла в Башкирии. Есть жертвы…»

По предварительной информации от соседей, они первым делом заметили дым, подбежали к дому и увидели хозяина, который, уверяя их, что все в порядке, вернулся внутрь. Соседи, обеспокоенные ситуацией, все же решили вызвать пожарных, что, возможно, и спасло другие жизни.