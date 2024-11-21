«Половина дома сгорела до тла в Башкирии. Есть жертвы…»

Posted 21 ноября, 10:52
Published 21 ноября, 10:52
Modified 21 ноября, 11:07
Updated 21 ноября, 11:07
Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место инцидента и начали тушение огня. Спустя всего 19 минут с момента их прибытия удалось локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров.
В ходе борьбы с огнем на полу был найден 69-летний мужчина, не подавший никаких признаков жизни. Позднее медики подтвердили его смерть.
По предварительной информации от соседей, они первым делом заметили дым, подбежали к дому и увидели хозяина, который, уверяя их, что все в порядке, вернулся внутрь. Соседи, обеспокоенные ситуацией, все же решили вызвать пожарных, что, возможно, и спасло другие жизни.
В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование причин возгорания, чтобы выяснить все детали произошедшего.