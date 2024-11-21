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Posted 21 ноября, 10:52

Published 21 ноября, 10:52

Modified 21 ноября, 11:07

Updated 21 ноября, 11:07

Мужчина вошел в горящий дом и погиб в Башкирии

«Половина дома сгорела до тла в Башкирии. Есть жертвы…»

21 ноября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина вошел в горящий дом и погиб в Башкирии

В микрорайоне Московка города Октябрьский 69-летний хозяин частного дома сгорел заживо, сообщило МЧС Башкортостана в четверг, 21 ноября.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место инцидента и начали тушение огня. Спустя всего 19 минут с момента их прибытия удалось локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров.

Фото: https://t.me/mchsrb01

В ходе борьбы с огнем на полу был найден 69-летний мужчина, не подавший никаких признаков жизни. Позднее медики подтвердили его смерть.

По предварительной информации от соседей, они первым делом заметили дым, подбежали к дому и увидели хозяина, который, уверяя их, что все в порядке, вернулся внутрь. Соседи, обеспокоенные ситуацией, все же решили вызвать пожарных, что, возможно, и спасло другие жизни.

В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование причин возгорания, чтобы выяснить все детали произошедшего.

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