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Пожары

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Названа причина пожара в школе №35 в Уфе
18 ноября, 08:02
Вредная привычка забрала жизнь мужчины из Белебея
18 ноября, 07:00
В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
18 ноября, 06:35
В Башкирии эвакуировали мечеть
9 ноября, 14:19
На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания
4 ноября, 08:20
Погода успокоится в Башкирии
14 октября, 15:31
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют
3 сентября, 11:00
Шашлыки легализовали в Башкирии
20 августа, 05:35
Семеро детей погибли в огне в Башкирии
Региональные спасатели озвучили данные печальной статистики: только на этой неделе пожар унёс жизнь одного ребенка.
3 мая, 08:08
2023
Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие
Такую новость озвучил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. По его словам, это вынужденная мера.
27 августа 2023, 10:34
Власти раскрыли детали пожара на мусорном полигоне в Башкирии
Горение в Агидели продолжается с вечера 13 августа.
14 августа 2023, 06:33
«Процесс выжигания»: в МЧС Башкирии раскрыли причину пожара в Уфимском районе
По предварительным данным, возгорание произошло на газопроводе неподалеку от деревни Уптино
8 августа 2023, 18:45
Хабиров озвучил 3 основных причины гибели жителей Башкирии
Об этом сообщил глава Башкирии сегодня на оперативном совещании с членами правительства РБ.
7 августа 2023, 07:24
В результате пожара в Башкирии пострадал жилой дом и дворовые постройки
Огнем оказался объят не только жилой дом, но и весь двор по улице Кардонной в Абзелиловском районе республики, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ
12 июля 2023, 10:33
В Башкирии горит более 130 гектаров леса
Всего в республике действуют 5 очагов лесных пожаров, сообщает МЧС РБ.
11 июля 2023, 05:45
Горят дома: огонь охватил населенный пункт в Башкирии
Пожар начался сегодня, 10 июля, в селе Хамитово Абзелиловского района. Горят постройки на территории четырех участков, сообщает МЧС РБ.
10 июля 2023, 13:31
Стала известна предварительная причина пожара на ж/д путях в Уфе
Пожар возник на производственном объекте из-за нарушений при эксплуатации опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба регионального СК.
10 июня 2023, 07:19
Видео. Что горит в Уфе: уфимцы показали новое видео с места крупного пожара
9 июня 2023, 16:36
2021
Башкирию снова атаковали природные пожары
Сразу в нескольких регионах республики за минувшие сутки случились природные пожары — на полях и в лесах. По данным МЧС РБ, все случаи взяты на контроль.
7 ноября 2021, 07:03

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