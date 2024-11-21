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Пожар в жилом доме

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«Половина дома сгорела до тла в Башкирии. Есть жертвы…»
21 ноября, 10:52
В Уфе окурок стал причиной ЧП в жилом доме
Были спасены 10 человек из пожара в многоэтажном здании на улице Степана Кувыкина в Уфе, сообщает МЧС по РБ.
23 мая, 12:29
Инвалид-колясочник погиб в ходе пожара в Башкирии
По предварительной информации в доме проживали двое пенсионеров, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
24 марта, 04:39
В Башкирии 7-летний ребенок чуть не стал жертвой пожара из-за игр с зажигалкой
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ
3 февраля, 06:07
2023
Беспроводные наушники привели к пожару в многодетной семье в Башкирии
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии
21 ноября 2023, 07:56
Неосторожное курение привело к пожару в пятиэтажном доме в Башкирии
Причину пожара озвучил глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев у себя в соцсетях.
19 ноября 2023, 12:32
В Башкирии пожар в пятиэтажке унес жизни матери и ребенка
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
19 ноября 2023, 05:56
В Уфе на Менделеева горит многоэтажный дом: что происходит
1 ноября 2023, 17:05
В Уфе загорелся многоквартирный дом: было эвакуировано 150 человек
Пожара начался вечером 19 сентября в доме №3 по улице Столярова, сообщили в МЧС РБ.
19 сентября 2023, 16:29
Житель Татарстана едва не сгорел заживо в Башкирии
Пожар произошел утром 9 сентября в Шаранском районе, сообщает МЧС РБ.
9 сентября 2023, 07:41
Горят дома: огонь охватил населенный пункт в Башкирии
Пожар начался сегодня, 10 июля, в селе Хамитово Абзелиловского района. Горят постройки на территории четырех участков, сообщает МЧС РБ.
10 июля 2023, 13:31
Молния попала в жилой двухэтажный дом в Башкирии
Инцидент произошел в Белорецком районе, молния ударила в двухэтажный дом, сообщает Госкомитет по ЧС.
6 июня 2023, 10:45

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