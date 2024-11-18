Вредная привычка забрала жизнь мужчины из Белебея

Большинство соседей успели эвакуироваться до приезда спасателей. Пожарные прибыли быстро и даже успели спасти 57-летнего мужчину из горящей квартиры, который, увы, не выжил в больнице. А вот 65-летний сосед, на счастье, отделался малой кровью и даже остался дома.