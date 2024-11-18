Вредная привычка забрала жизнь мужчины из Белебея

Posted 18 ноября, 07:00
Published 18 ноября, 07:00
Modified 18 ноября, 09:20
Updated 18 ноября, 09:20
Причиной происшествия, по предварительным данным, стала неосторожность при курении. Непотушенная сигарета сыграла злую шутку со всем домом.
Большинство соседей успели эвакуироваться до приезда спасателей. Пожарные прибыли быстро и даже успели спасти 57-летнего мужчину из горящей квартиры, который, увы, не выжил в больнице. А вот 65-летний сосед, на счастье, отделался малой кровью и даже остался дома.
Пожарные справились с огнем за 12 минут, но борьба с неосторожностью при курении — вечно актуальная тема.
МЧС России напоминает всем:
• Не оставляйте сигареты без присмотра, особенно если у вас есть привычка курить в постели.
• Повесьте в квартире пожарный извещатель — у него такая работа, а вам не помешает узнать о пожаре заранее.
• Курение под влиянием алкоголя — точно не самое лучшее время для экспериментов.