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Posted 18 ноября, 07:00

Published 18 ноября, 07:00

Modified 18 ноября, 09:20

Updated 18 ноября, 09:20

Более 50 эвакуировали из-за пожара в Башкирии

Вредная привычка забрала жизнь мужчины из Белебея

18 ноября 2024, 07:00
Фото: 1MI.

Более 50 эвакуировали из-за пожара в Башкирии

Воскресным вечером, 17 ноября, в Белебее на улице Интернациональной загорелся пятиэтажный дом. Более 50 человек, в том числе 9 детей, были эвакуированы. Виновник пожара скончался в больнице, сообщает МЧС Башкортостана в понедельник, 18 ноября.

Причиной происшествия, по предварительным данным, стала неосторожность при курении. Непотушенная сигарета сыграла злую шутку со всем домом.

Большинство соседей успели эвакуироваться до приезда спасателей. Пожарные прибыли быстро и даже успели спасти 57-летнего мужчину из горящей квартиры, который, увы, не выжил в больнице. А вот 65-летний сосед, на счастье, отделался малой кровью и даже остался дома.

Пожарные справились с огнем за 12 минут, но борьба с неосторожностью при курении — вечно актуальная тема.

МЧС России напоминает всем:

• Не оставляйте сигареты без присмотра, особенно если у вас есть привычка курить в постели.

• Повесьте в квартире пожарный извещатель — у него такая работа, а вам не помешает узнать о пожаре заранее.

• Курение под влиянием алкоголя — точно не самое лучшее время для экспериментов.

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