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Пожар с пострадавшим

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2024
Названа причина пожара в школе №35 в Уфе
18 ноября, 08:02
В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
18 ноября, 06:35
Мужчина обгорел вместе с легковушкой в Башкирии
Datsun эпично сгорел на виду у всех в Ишимбае, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.
23 июня, 06:37
В Уфе из огня вывели 16 человек
3 июня, 05:34
В Уфе произошел сильный пожар в жилом доме
19 мая, 17:36
В Чишминском районе сгорел дом, могут быть жертвы
19 мая, 04:18
Крупный пожар произошел в Башкирии: у пострадавшего диагностированы ожоги II степени
6 мая, 18:41
Страшный пожар в Башкирии едва не унёс жизни пяти человек
Трое из числа пострадавших — девочки в возрасте до 10 лет, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
25 марта, 18:35
13 человек в Уфе едва не погибли из-за сигареты
Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
12 марта, 10:12
Житель Уфы едва не погиб из-за электронного девайса
Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
17 февраля, 04:38
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
Причину возникновения пожароопасных ситуаций назвали в Госкомитете Башкортостана по ЧС.
5 января, 07:08
2023
В Башкирии 31-летний мужчина оказался в реанимации после пожара в жилом доме
Дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ
26 ноября 2023, 11:42
В Башкирии мужчина погиб в горящей газели
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии
21 ноября 2023, 03:23
Неосторожное курение привело к пожару в пятиэтажном доме в Башкирии
Причину пожара озвучил глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев у себя в соцсетях.
19 ноября 2023, 12:32
В Башкирии пожар в пятиэтажке унес жизни матери и ребенка
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
19 ноября 2023, 05:56
Пожар в деревянном доме в Уфе унес жизнь мужчины
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
17 ноября 2023, 04:29
Житель Татарстана едва не сгорел заживо в Башкирии
Пожар произошел утром 9 сентября в Шаранском районе, сообщает МЧС РБ.
9 сентября 2023, 07:41
На крупном предприятии в Башкирии произошел взрыв: есть пострадавшие
ЧП произошло в ремонтируемом цехе БСК поздним вечером 7 августа, сообщили в МЧС по РБ
8 августа 2023, 13:50
«Состояние крайне тяжелое»: подросток получил страшные ожоги под Уфой
Инцидент произошел накануне, 27 июля, в Уфимском районе на территории частного дома, сообщает МЧС РБ.
29 июля 2023, 11:27
Стала известна предварительная причина пожара на ж/д путях в Уфе
Пожар возник на производственном объекте из-за нарушений при эксплуатации опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба регионального СК.
10 июня 2023, 07:19

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