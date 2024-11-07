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Ноябрь
Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии
7 ноября, 09:42
Октябрь
Медики вытащили с того света жительницу Башкирии
18 октября, 11:46
Поэт жёстко обратился к врагам из Башкирии
4 октября, 14:57
Сентябрь
Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек
28 сентября, 03:50
Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии
26 сентября, 10:28
Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн
19 сентября, 11:11
В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика
9 сентября, 06:34
В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком
8 сентября, 18:10
Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии
3 сентября, 06:27
Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии
2 сентября, 18:50
Август
День города отменен в Башкирии
28 августа, 15:21
Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина
27 августа, 17:13
Кто ответит за аварию со сгоревшей фурой в Башкирии
23 августа, 13:44
Видео. В Башкирии отрепетировали Новый год — есть пострадавшие
23 августа, 12:28
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа, 10:49
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Потоп в Башкирии — последние новости
3 августа, 15:14
Потоп в Башкирии — последние новости
2 августа, 16:23
Июль
Возле тела бойца СВО нашли шесть бутылок водки
22 июля, 10:38
Медики ищут справедливости у Радия Хабирова
Коллектив лечебного учреждения записал видеообращение к главе региональной администрации и выложил его в Сеть.
16 июля, 19:45

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