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Posted 24 ноября, 08:18

Published 24 ноября, 08:18

Modified 24 ноября, 10:48

Updated 24 ноября, 10:48

Бездомный мужчина сгорел в Уфе

Бездомный мужчина сгорел в Уфе

24 ноября 2024, 08:18
Фото: МЧС.
Жертвой пожара в столице Башкирии стал неопознанный человек, об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан в воскресенье, 24 ноября.

Пламя посреди ночи охватило нежилую постройку в микрорайоне «Князево», расположенного в Зауфимье. Об огромном огненном зареве со стороны участка с бревенчатым домом сообщили в «112» очевидцы.

Как отчитались в МЧС, огонь удалось оперативно потушить, однако в ходе ликвидации пламени пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Он, судя по всему, решил переночевать в заброшенной постройке. Его личность на момент публикации не установлена. Что привело к пожару — пытаются выяснить эксперты.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Республики Башкортостан отчитались о количестве лиц без определённого места жительства в регионе.

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