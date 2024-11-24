Бездомный мужчина сгорел в Уфе

Как отчитались в МЧС, огонь удалось оперативно потушить, однако в ходе ликвидации пламени пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Он, судя по всему, решил переночевать в заброшенной постройке. Его личность на момент публикации не установлена. Что привело к пожару — пытаются выяснить эксперты.