Бездомный мужчина сгорел в Уфе

Posted 24 ноября, 08:18
Published 24 ноября, 08:18
Modified 24 ноября, 10:48
Updated 24 ноября, 10:48
Пламя посреди ночи охватило нежилую постройку в микрорайоне «Князево», расположенного в Зауфимье. Об огромном огненном зареве со стороны участка с бревенчатым домом сообщили в «112» очевидцы.
Как отчитались в МЧС, огонь удалось оперативно потушить, однако в ходе ликвидации пламени пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Он, судя по всему, решил переночевать в заброшенной постройке. Его личность на момент публикации не установлена. Что привело к пожару — пытаются выяснить эксперты.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Республики Башкортостан отчитались о количестве лиц без определённого места жительства в регионе.