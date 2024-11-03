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Пожарная безопасность

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Ноябрь
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
Октябрь
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
Башкирию призывают эвакуироваться
28 октября, 11:08
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Сентябрь
Школьник обгорел в Башкирии
30 сентября, 05:17
Опасный дом нашли в Башкирии
25 сентября, 17:00
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября, 07:23
ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют
3 сентября, 11:00
Июль
Депутаты Башкирии повышают штрафы
26 июля, 08:14
Июнь
Срочно. В Уфе эвакуируют ТРЦ «Мега»
16 июня, 15:24

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