Нападение на челябинскую школу: все известное к этому часу

По последним данным SHOT, врачи проводятся операции у двух девочек: Леры, которой Рома нанес ножевое повреждение горла и серьезно повредил череп, а также у второй семиклассницы — Маши, у которой открытая рана и черепная травма. Медицинские сотрудники оценивают состояние обеих школьниц как критическое. У других пострадавших травмы менее серьезные.