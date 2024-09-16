Нападение на челябинскую школу: все известное к этому часу

Posted 16 сентября, 09:34
Published 16 сентября, 09:34
Modified 16 сентября, 09:36
Updated 16 сентября, 09:36
Telegram-канал Shot представил хронологию событий нападения на школу в Челябинске в понедельник, 16 сентября, где 13-летний ученик нанес ранения детям и взрослым.
По данным того же ресурса, тринадцатилетний Рома, который напал на своих одноклассников и учителя, часто искал общение с друзьями через социальные сети.
В своих объявлениях он указывал, что добрый и желает познакомиться с ребятами своего возраста — 11-14 лет. Рома был достаточно замкнутым и практически не поддерживал общение со сверстниками. В классе никто с ним не дружил.
Число пострадавших в результате нападения на школу в Челябинске по данным на 12:30 мск 16 сентября возросло до пяти человек. В это число входят четверо семиклассников и их учительница.
По последним данным SHOT, врачи проводятся операции у двух девочек: Леры, которой Рома нанес ножевое повреждение горла и серьезно повредил череп, а также у второй семиклассницы — Маши, у которой открытая рана и черепная травма. Медицинские сотрудники оценивают состояние обеих школьниц как критическое. У других пострадавших травмы менее серьезные.