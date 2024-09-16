Повар из Уфы приготовила Ивлеву бэлэш

Уфимка Альбина Ташбулатова решила попробовать свои силы в шоу кулинарных талантов «Битва поваров» (12+) на телеканале «Пятница». Как сообщает пресс-служба «Пятницы», 46-летняя представительница Уфы приготовила ведущим шоу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову национальное башкирское угощение — бэлеш из мяса, картошки и лука. Понравится ли блюдо от уфимцы знаменитым шеф-поварам России — узнаем уже вечером в понедельник, 16 сентября. На это время запланирована трансляция шоу четвертого сезона «Битвы поваров» с участием уфимки.





