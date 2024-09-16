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Posted 16 сентября, 08:50

Published 16 сентября, 08:50

Modified 16 сентября, 08:53

Updated 16 сентября, 08:53

Повар из Уфы приготовила Ивлеву бэлэш

Повар из Уфы приготовила Ивлеву бэлэш

16 сентября 2024, 08:50
Фото: «Пятница»
Альбина Ташбулатова станет звездой шоу «Битва поваров» в понедельник, 16 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

Уфимка Альбина Ташбулатова решила попробовать свои силы в шоу кулинарных талантов «Битва поваров» (12+) на телеканале «Пятница». Как сообщает пресс-служба «Пятницы», 46-летняя представительница Уфы приготовила ведущим шоу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову национальное башкирское угощение — бэлеш из мяса, картошки и лука. Понравится ли блюдо от уфимцы знаменитым шеф-поварам России — узнаем уже вечером в понедельник, 16 сентября. На это время запланирована трансляция шоу четвертого сезона «Битвы поваров» с участием уфимки.


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Заметим, что в Сети информации об Альбине Ташбулатовой как поваре нет, но зато есть полная тезка участницы шоу — медик.

Фото: «Пятница».
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