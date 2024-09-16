Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе

Радий Хабиров не оставил без внимания и этот факт: «Значит, четвертого надо», — сказал он в ответ на информацию о частых сменах руководства предприятия. Он подчеркнул важность того, чтобы администрация города сделала всё возможное для улучшения качества услуг по уборке мусора.