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Posted 16 сентября, 09:04

Published 16 сентября, 09:04

Modified 16 сентября, 09:51

Updated 16 сентября, 09:51

Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе

Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе

16 сентября 2024, 09:04
Фото: Правительство РБ
Сюжет
Башкирия
Глава Башкирии пригрозил увольнением из-за бардака в городе на оперативном совещании в понедельник, 16 сентября.

В ходе оперативного совещания, состоявшегося 16 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство работой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП САХ) и призвал к кардинальным мерам. В частности, он порекомендовал уволить директора данного муниципального предприятия из-за постоянных жалоб жителей на неудовлетворительное состояние уборки мусора в столице Республики.

— Вторую неделю подряд мне докладывают о множестве жалоб по уборке мусора, — с таким заявлением обратился Хабиров к присутствующим на совещании чиновникам.

По его словам, такая ситуация недопустима, и необходимо немедленно принимать меры для устранения проблемы. Наиболее острые нарекания поступают от жителей Октябрьского района Уфы, где контейнерные площадки регулярно переполнены отходами.

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По информации Центра управления регионом (ЦУР), несмотря на то что после каждой жалобы мусор убирается, ситуация тут же повторяется.

— Через день все повторяется, — отметил представитель ЦУР, подчеркивая необходимость более эффективной работы региональных операторов по обращению с отходами.

Исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров подтвердил слова Хабирова и добавил, что именно МУП САХ является основной проблемой среди трех региональных операторов.

Интересно отметить, что это уже третий руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» за короткий промежуток времени — пост занимает Рамис Зиакаев с мая 2024 года. Однако эта смена не привела к улучшению ситуации.

Радий Хабиров не оставил без внимания и этот факт: «Значит, четвертого надо», — сказал он в ответ на информацию о частых сменах руководства предприятия. Он подчеркнул важность того, чтобы администрация города сделала всё возможное для улучшения качества услуг по уборке мусора.

На совещании также прозвучали цифры: на минувшей неделе в Республике активно работали 998 единиц коммунальной техники и 3 020 дворников.

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