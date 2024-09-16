Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе

Posted 16 сентября, 09:04
Published 16 сентября, 09:04
Modified 16 сентября, 09:51
Updated 16 сентября, 09:51
В ходе оперативного совещания, состоявшегося 16 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство работой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП САХ) и призвал к кардинальным мерам. В частности, он порекомендовал уволить директора данного муниципального предприятия из-за постоянных жалоб жителей на неудовлетворительное состояние уборки мусора в столице Республики.
— Вторую неделю подряд мне докладывают о множестве жалоб по уборке мусора, — с таким заявлением обратился Хабиров к присутствующим на совещании чиновникам.
По его словам, такая ситуация недопустима, и необходимо немедленно принимать меры для устранения проблемы. Наиболее острые нарекания поступают от жителей Октябрьского района Уфы, где контейнерные площадки регулярно переполнены отходами.
По информации Центра управления регионом (ЦУР), несмотря на то что после каждой жалобы мусор убирается, ситуация тут же повторяется.
— Через день все повторяется, — отметил представитель ЦУР, подчеркивая необходимость более эффективной работы региональных операторов по обращению с отходами.
Исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров подтвердил слова Хабирова и добавил, что именно МУП САХ является основной проблемой среди трех региональных операторов.
Интересно отметить, что это уже третий руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» за короткий промежуток времени — пост занимает Рамис Зиакаев с мая 2024 года. Однако эта смена не привела к улучшению ситуации.
Радий Хабиров не оставил без внимания и этот факт: «Значит, четвертого надо», — сказал он в ответ на информацию о частых сменах руководства предприятия. Он подчеркнул важность того, чтобы администрация города сделала всё возможное для улучшения качества услуг по уборке мусора.
На совещании также прозвучали цифры: на минувшей неделе в Республике активно работали 998 единиц коммунальной техники и 3 020 дворников.