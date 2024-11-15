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Памятник

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Ноябрь
На порчу сквера в Уфе власти потратили ₽40 млн
15 ноября, 18:24
Историческое здание Уфы хотят продать
8 ноября, 15:40
Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Хабиров съездил в сакральное место
30 октября, 16:30
Душа компании: машинист из Башкирии погиб на СВО
29 октября, 04:57
Школьники покаялись на камеру за Вечный огонь в Башкирии
26 октября, 14:29
Полувековой монумент получил особый статус в Башкирии
26 октября, 05:28
Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы
22 октября, 06:41
В Уфе вынесли решение по забытому особняку
21 октября, 18:35
Уфа отметит юбилей Мустая Карима
17 октября, 13:05
Главный символ Уфы перекрасят
16 октября, 05:43
Мистический объект оградили в Уфе
11 октября, 05:47
Уфимскому фонтану написали стихи
11 октября, 05:14
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Уфа лишится символа города
9 октября, 18:29
Врача-патриота увековечили в Башкирии
9 октября, 18:14
Памятник продают за ₽373 млн в Уфе
9 октября, 17:49
В Уфе поставили не тот памятник
9 октября, 11:14
Дырявая скульптура появилась в Уфе
8 октября, 15:31
Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
8 октября, 10:34

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