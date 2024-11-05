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Великая Отечественная война

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Ноябрь
Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии
5 ноября, 12:09
Октябрь
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Уфу украсят портретами бойцов СВО
21 октября, 11:00
В Башкирии скончался единственный свидетель начала войны
14 октября, 06:25
Сентябрь
Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске
13 сентября, 15:01
БТР использовали как мусорку в Башкирии
13 сентября, 05:55
В Уфе сносят памятный сквер
5 сентября, 12:11
Скандал на ₽2 млрд разгорелся в Башкирии
5 сентября, 07:33
Уфимского студента испортила Германия
2 сентября, 06:58
Август
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
В Уфе выпустили конверт в честь Героя России
13 августа, 15:02
В России призывают к мобилизации
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев дал ответ на вопрос, стоит ли ждать мобилизации в России и когда она может случиться.
8 августа, 11:42
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
В 2025 году 9 Мая героический сквер встретит в новом облике, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
6 августа, 07:04
Июль
Хабирову подарили коробку для боеприпасов
Необычный презент главе Башкирии вручили в торжественной обстановке.
29 июля, 09:05
Уфа скорбит о потерянном герое
На 99-м году ушел из жизни уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Раис Рахимович Абдрашитов, сообщает Глава Администрации Кировского района Уфы.
23 июля, 12:47
Июнь
Памятник «Чёрному генералу» поставили в Башкирии
В Стерлитамаке установили бюст участнику Второй мировой войны Даяну Мурзину, сообщает городская администрация.
29 июня, 12:03
Курай из «Бредли» сделали бойцы СВО из Башкирии
Башкирские бойцы превратили деталь подбитой американской боевой машины пехоты в символ национальной культуры.
6 июня, 12:59
Май
5 эпических фильмов о Великой Победе, которые стоит посмотреть каждому
9 мая, 05:23
9 мая в Башкирии пройдёт под Знаменем Победы
6 мая, 06:20
Георгиевская лента: символ Победы, история, значение цветов и традиции ношения
3 мая, 12:31

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