«Понять-простить»: пятеро парней и девушка извинились на видео

Судя по выражению лиц некоторых, еще не все участники скандальных происшествий осознали то, что им грозит не только позор, но и судимость. В отношении всех возбуждены дела по ст. 354.1. УК РФ «Реабилитация нацизма». А это уже не хейт в соцсетях и плевки в лицо от знакомых, а до пяти лет лишения свободы. Между прочим, Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения памятника воинской славы в Нефтекамске в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства вечером в среду, 11 сентября.