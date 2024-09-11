«Понять-простить»: пятеро парней и девушка извинились на видео

Posted 11 сентября, 17:59
Published 11 сентября, 17:59
Modified 11 сентября, 18:03
Updated 11 сентября, 18:03
Екатерина Мизулина поставила две жирных точки в историях с осквернениями воинских памятников в Башкирии в начале осени 2024 года. Так, во вторник, 10 сентября, подростки помочились на часть выставочного комплекса памяти войнов-афганцев в Нефтекамске, а ранее, 6 сентября, другие молодые люди бросили «коктейль Молотова» в Вечный огонь в Учалах. Всех этих жителей Башкирии, отличившихся умом и сообразительностью, вычислили оперативники и призвали к ответу. Юноши и девушка принесли публичные извинения на камеру.
Судя по выражению лиц некоторых, еще не все участники скандальных происшествий осознали то, что им грозит не только позор, но и судимость. В отношении всех возбуждены дела по ст. 354.1. УК РФ «Реабилитация нацизма». А это уже не хейт в соцсетях и плевки в лицо от знакомых, а до пяти лет лишения свободы. Между прочим, Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения памятника воинской славы в Нефтекамске в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства вечером в среду, 11 сентября.