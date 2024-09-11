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Posted 11 сентября, 17:59

Published 11 сентября, 17:59

Modified 11 сентября, 18:03

Updated 11 сентября, 18:03

Осквернившие воинские святыни парни и девушка покаялись на камеру в Башкирии

«Понять-простить»: пятеро парней и девушка извинились на видео

11 сентября 2024, 17:59
Фото: Екатерина Мизулина

Осквернившие воинские святыни парни и девушка покаялись на камеру в Башкирии

Сюжет
Башкирия
Ранее группа молодых людей и приятели-подростки устроили непотребства на памятниках в Учалах и Нефтекамске, сообщает в среду, 11 сентября, Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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Екатерина Мизулина поставила две жирных точки в историях с осквернениями воинских памятников в Башкирии в начале осени 2024 года. Так, во вторник, 10 сентября, подростки помочились на часть выставочного комплекса памяти войнов-афганцев в Нефтекамске, а ранее, 6 сентября, другие молодые люди бросили «коктейль Молотова» в Вечный огонь в Учалах. Всех этих жителей Башкирии, отличившихся умом и сообразительностью, вычислили оперативники и призвали к ответу. Юноши и девушка принесли публичные извинения на камеру.

Фото: Екатерина Мизулина.

Судя по выражению лиц некоторых, еще не все участники скандальных происшествий осознали то, что им грозит не только позор, но и судимость. В отношении всех возбуждены дела по ст. 354.1. УК РФ «Реабилитация нацизма». А это уже не хейт в соцсетях и плевки в лицо от знакомых, а до пяти лет лишения свободы. Между прочим, Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения памятника воинской славы в Нефтекамске в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства вечером в среду, 11 сентября.

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