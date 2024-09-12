Утро началось с неприятностей в Уфе

Posted 12 сентября, 05:44
Published 12 сентября, 05:44
Modified 12 сентября, 05:46
Updated 12 сентября, 05:46
В социальных сетях Олег Котов поделился тревожной новостью о том, что на территории Этно-деревни были испорчены урна и покрытие. В своих сообщениях Котов не только выразил возмущение по поводу действий злоумышленников, но и призвал граждан быть внимательными.
— Если вы стали свидетелем этого происшествия — сообщите, пожалуйста, информацию, звоните в полицию по номеру 102, — написал он.
Подобные акты вандализма становятся всё более распространёнными. На прикреплённых к посту кадрах видно, как свежий антураж Этно-деревни был безжалостно испорчен: яркие цвета граффити контрастируют с чистотой нового покрытия и аккуратностью урн. Как считают специалисты, восстановление повреждённых объектов требует времени и финансовых затрат.