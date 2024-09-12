mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 05:44

Published 12 сентября, 05:44

Modified 12 сентября, 05:46

Updated 12 сентября, 05:46

Утро началось с неприятностей в Уфе

Утро началось с неприятностей в Уфе

12 сентября 2024, 05:44
Фото: Олег Котов
Сюжет
Башкирия
Уфимская этно-деревня оказалась под угрозой, сообщает в четверг, 12 сентября, глава Ленинского района Уфы Олег Котов.

В социальных сетях Олег Котов поделился тревожной новостью о том, что на территории Этно-деревни были испорчены урна и покрытие. В своих сообщениях Котов не только выразил возмущение по поводу действий злоумышленников, но и призвал граждан быть внимательными.

— Если вы стали свидетелем этого происшествия — сообщите, пожалуйста, информацию, звоните в полицию по номеру 102, — написал он.
Фото: Олег Котов.

Подобные акты вандализма становятся всё более распространёнными. На прикреплённых к посту кадрах видно, как свежий антураж Этно-деревни был безжалостно испорчен: яркие цвета граффити контрастируют с чистотой нового покрытия и аккуратностью урн. Как считают специалисты, восстановление повреждённых объектов требует времени и финансовых затрат.

Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Тонны фантомной говядины нашли в УфеКустарные дроны собрали в БашкирииНаграду от Путина получил выживший брат
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Вандализм#Башкортостан#Социальные сети#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Граффити#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Ленинский район#Инциденты#Повреждения#Этно-деревня#Олег Котов#Финансовые затраты
Подпишитесь
Популярное