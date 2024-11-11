mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вандализм

Выбрать дату
Ноябрь
Вандалы терроризируют Уфу
11 ноября, 19:28
Октябрь
Школьники покаялись на камеру за Вечный огонь в Башкирии
26 октября, 14:29
Видео. Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате
25 октября, 05:34
Кот разгромил уфимский подъезд
20 октября, 09:01
Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
16 октября, 19:33
Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии
14 октября, 07:38
В Уфе разорили сквер
8 октября, 05:12
Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии
3 октября, 10:09
Дворовый Халк пробудился из-за измены
2 октября, 06:54
Сентябрь
Видео. Водитель-Халк порезвился в Стерлитамаке
30 сентября, 07:18
Уфу наградили за гигантскую рыбу
22 сентября, 07:30
Башкирские чиновники вернули голову гусю
21 сентября, 07:35
Вандалы крушат Уфу
20 сентября, 07:20
В Уфе появилась «гроза Приор»
17 сентября, 20:06
Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске
13 сентября, 15:01
БТР использовали как мусорку в Башкирии
13 сентября, 05:55
Писающие мальчики заставили задуматься о патриотизме башкирских чиновников
12 сентября, 16:20
Утро началось с неприятностей в Уфе
12 сентября, 05:44
Писающие мальчики заинтересовали Следком Башкирии
11 сентября, 08:52
Дети помочились на мемориал афганцам в Нефтекамске
10 сентября, 18:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика