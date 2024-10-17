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Правонарушение

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Октябрь
Тройное ДТП в Уфе помогло полиции
17 октября, 08:34
Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
6 октября, 10:57
Сентябрь
Видео. В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша
23 сентября, 05:33
БТР использовали как мусорку в Башкирии
13 сентября, 05:55
Молодую пару задавил в Уфе преступник
12 сентября, 05:58
Водитель ответит за беспредел в Уфе
10 сентября, 15:49
Август
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
30 августа, 07:01
Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
29 августа, 11:55
Пьяный уфимец устроил скандал в самолете
16 августа, 08:04
Банду малолеток задержали в Башкирии
13 августа, 07:23
Июль
Пьяный угонщик угробил подругу в Башкирии
18 июля, 07:59
Июнь
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
13 июня, 18:34

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