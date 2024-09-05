Нашествие опасных грызунов угрожает Башкирии

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) или мышиная лихорадка — это острое инфекционное заболевание. Как гласят медицинские справочники, на начальной стадии симптомы этого недуга напоминают грипп. Заразившийся испытывает боль в мышцах, жар, слабость, снижение давления и повышение пульса. У некоторых пациентов может развиться сыпь. При наблюдении этих симптомов необходимо как можно скорее обратиться в скорую — при отсутствии медицинской помощи мышиная лихорадка может привести к летальному исходу.