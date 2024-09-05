Нашествие опасных грызунов угрожает Башкирии

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Рост заболеваемости мышиной лихорадкой спрогнозировали в Башкирии с началом осени. Как поспешили предупредить специалисты, с наступлением холодов мелкие грызуны начинают искать себе тёплые места — зачастую, в качестве приюта мыши и крысы выбирают себе придомовые постройки, такие как сараи, и сами дома. Этот фактор ставит под угрозу здоровье их жильцов.
В надзорном ведомстве отметили, что с начала года в регионе было зафиксировано 32 случая мышиной лихорадки.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) или мышиная лихорадка — это острое инфекционное заболевание. Как гласят медицинские справочники, на начальной стадии симптомы этого недуга напоминают грипп. Заразившийся испытывает боль в мышцах, жар, слабость, снижение давления и повышение пульса. У некоторых пациентов может развиться сыпь. При наблюдении этих симптомов необходимо как можно скорее обратиться в скорую — при отсутствии медицинской помощи мышиная лихорадка может привести к летальному исходу.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начался сезон вакцинации от гриппа. Известно, какие группы населения смогут сделать прививку бесплатно.