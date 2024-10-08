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Лихорадка

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Октябрь 2024
Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях
В Сети распространяется информация, что смертельная марбургская лихорадка передается через манго. Так ли это на самом деле, разбирается издание «Mkset».
8 октября 2024, 14:33
Сентябрь 2024
Нашествие опасных грызунов угрожает Башкирии
Об этом сообщили в башкортостанском управлении Роспотребнадзора в четверг, 5 сентября.
5 сентября 2024, 17:43
Июль 2024
Заразу из Башкирии привезли в Египет
Два случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН) было зафиксировано в Республике Башкортостан в 2023 году, сообщили Mkset в региональном управлении Роспотребнадзора.
10 июля 2024, 09:43
Апрель 2024
В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой
23 апреля 2024, 08:17

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