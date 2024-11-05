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Роспотребнадзор

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Ноябрь
Причина массового отправления установлена в Уфе
5 ноября, 07:29
Массовое отравление в Уфе — стали известны подробности
5 ноября, 05:10
Массовое отравление в Уфе — что известно к этому часу
4 ноября, 18:28
Октябрь
Уфимцы разоряют «Рив Гош»
30 октября, 07:54
Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре
30 октября, 05:06
Треть Башкирии вакцинировали
22 октября, 14:44
Пищеблок детсада оказался рассадником антисанитарии
10 октября, 10:42
Видео. Мерзкие насекомые атакуют Башкирию
9 октября, 10:17
Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях
8 октября, 14:33
Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю
3 октября, 18:41
Марбургская лихорадка сменит COVID-19
3 октября, 07:20
Уфимцев убивает неизвестное пойло
2 октября, 16:44
Грипп начал бушевать в Башкирии
2 октября, 04:48
Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии
30 сентября, 19:56
Сентябрь
Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии
29 сентября, 06:30
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Башкирию косит риновирус и COVID-19
27 сентября, 04:45
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
Новый штамм коронавируса нашли в Уфе
25 сентября, 06:17
В уфимских школах запретили пирожные и жвачку
23 сентября, 16:11

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