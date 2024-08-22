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Published Сегодня, 08:28

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Очаг туляремии нашли в Башкирии

Чума в Башкирии — первые жертвы

22 августа 2024, 08:28
Фото: vk.com

Очаг туляремии нашли в Башкирии

В очаге заболевания туляремией начали обрабатывать территорию от мелких грызунов — переносчиков болезни, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, в конце августа 2024 года одном из садовых товариществ города Агидель выявили случай малой чумы — туляремии. От человека к человеку эта инфекция не передаётся, однако садоводами всё же порекомендовали временно воздержаться от поездок на свои участки.

В сообщении надзорного ведомства указано, что случай малой чумы в городе — уже не первый. Так, туляремию у местного жителя нашли в 2019 году, однако с тех пор очаг заболевания оставался реактивным.

Сейчас территорию тщательно обрабатывают и отлавливают мышей и комаров для проведения исследований на наличие у них болезни — именно эти виды чаще всего становятся переносчиками заразы. Они и станут первыми жертвами малой чумы в Башкирии.

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