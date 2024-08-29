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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Прививки от гриппа уже привезли в Башкирию

Прививки от гриппа уже привезли в Башкирию

29 августа 2024, 16:32
Фото: Изображение Midjourney
Первая партия вакцины против гриппа прибыла в медицинские учреждения Башкортостана, сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, речь идёт о 500 тысячах доз. В скором времени в Башкирию должны доставить ещё несколько партий вакцины.

Напомним, сезонные вспышки гриппа в умеренном климате как правило приходятся на ноябрь–декабрь. В целом период активности вируса продолжается до ранней весны — пока сохраняется зимняя погода.

Минздрав рекомендует готовиться к сезону заранее и вакцинироваться в сентябре–ноябре. Иммунитет при этом сохраняется на 8-12 месяцев.

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Ранее в одном из населённых пунктов Башкирии выявили второй случай малой чумы — туляремии. Опасную инфекцию могут распространять мелкие грызуны и комары.

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