Прививки от гриппа уже привезли в Башкирию

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
По данным ведомства, речь идёт о 500 тысячах доз. В скором времени в Башкирию должны доставить ещё несколько партий вакцины.
Напомним, сезонные вспышки гриппа в умеренном климате как правило приходятся на ноябрь–декабрь. В целом период активности вируса продолжается до ранней весны — пока сохраняется зимняя погода.
Минздрав рекомендует готовиться к сезону заранее и вакцинироваться в сентябре–ноябре. Иммунитет при этом сохраняется на 8-12 месяцев.