Локдаун в Башкирии — мнение Роспотребнадзора

С началом эпидемического сезона в 2024 году количество заболевших увеличивается на тысячу человек каждую неделю. Если ранее вспышки острых респираторных инфекций начинались в ноябре — начале декабря, то последние годы наблюдается тревожный рост заболеваемости уже с сентября. На сегодняшний день основными виновниками распространения болезней являются риновирусы и COVID-19.