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Локдаун в Башкирии — мнение Роспотребнадзора

Локдаун в Башкирии — мнение Роспотребнадзора

5 сентября 2024, 08:51
Фото: 1MI
В регионе наблюдается рост заболеваемости, сообщила в четверг, 5 сентября, руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Анна Казак.

С началом эпидемического сезона в 2024 году количество заболевших увеличивается на тысячу человек каждую неделю. Если ранее вспышки острых респираторных инфекций начинались в ноябре — начале декабря, то последние годы наблюдается тревожный рост заболеваемости уже с сентября. На сегодняшний день основными виновниками распространения болезней являются риновирусы и COVID-19.

По словам Анны Казак, осложнения ситуации не предвидятся. В регионе принимаются меры, соответствующие текущему эпидемиологическому сезону.

— Разработан комплекс мероприятий, который был подготовлен еще до начала коронавирусной эпидемии, но не имел такого масштаба. На сегодняшний день мы не ожидаем ухудшения ситуации, которое могло бы привести к введению локдауна, — подчеркнула Анна Казак.
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Анна Казак также отметила, что самой эффективной мерой защиты от заболеваний остаётся вакцинация. Республика получила 1,185 миллиона доз вакцины против гриппа, но для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 2,4 миллиона жителей региона. Вакцины, которые поступили в Республику, соответствуют ожидаемым штаммам вируса.

— У вирусов есть свой цикл существования. Заранее известно, какой штамм следует ожидать. Никогда не было такого случая, чтобы мы ждали один вид вируса, а пришёл другой, — отметила Анна Казак.

Также Роспотребнадзор напоминает о праве на бесплатную прививку от гриппа для определённых категорий граждан: работников сферы образования, здравоохранения и социального обслуживания, а также для пенсионеров и студентов учебных заведений.

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