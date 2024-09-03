Вакцинация в Уфе началась в сентябре

Конец лета и начало осени — это наиболее благоприятный период для вакцинации, так как именно в это время иммунитет успевает сформироваться до ожидаемого подъема заболеваемости. Вакцинация рекомендована всем, у кого нет противопоказаний, но особенно важна для групп риска: маленьких детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет избыточный вес.