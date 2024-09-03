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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

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Вакцинация в Уфе началась в сентябре

Вакцинация в Уфе началась в сентябре

3 сентября 2024, 12:42
Фото: ГКБ №5
В Уфе началась вакцинация против гриппа, и в ГКБ №5 поступила новая партия вакцин, сообщает пресс-служба учреждения.

С наступлением сентября в Уфе стартовала важная прививочная кампания против гриппа. Пресс-служба ГКБ №5 сообщила о поступлении нескольких видов вакцин, включая инактивированную противовирусную вакцину «Совигрипп», вакцину «Флю-М» и специальную вакцину «Ультрикс Квадри» для беременных женщин.

Конец лета и начало осени — это наиболее благоприятный период для вакцинации, так как именно в это время иммунитет успевает сформироваться до ожидаемого подъема заболеваемости. Вакцинация рекомендована всем, у кого нет противопоказаний, но особенно важна для групп риска: маленьких детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет избыточный вес.

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По словам главного врача РКБ им. Г. Г. Куватова Мурада Авзалова, 3 сентября он сам прошел вакцинацию против гриппа.

— Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция, которая может вызвать серьезные осложнения и даже привести к летальному исходу, — отметил он.

Для сотрудников используется вакцина «Совигрипп», которая зарекомендовала себя как современный и надежный препарат с минимальным количеством побочных реакций.

— Вакцинация — это самая действенная мера профилактики, которая поможет избежать заболевания и предотвратить возможные последствия, — добавил Авзалов.

Вакцинация проводится бесплатно по ОМС.

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