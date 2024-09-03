Вакцинация в Уфе началась в сентябре

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
С наступлением сентября в Уфе стартовала важная прививочная кампания против гриппа. Пресс-служба ГКБ №5 сообщила о поступлении нескольких видов вакцин, включая инактивированную противовирусную вакцину «Совигрипп», вакцину «Флю-М» и специальную вакцину «Ультрикс Квадри» для беременных женщин.
Конец лета и начало осени — это наиболее благоприятный период для вакцинации, так как именно в это время иммунитет успевает сформироваться до ожидаемого подъема заболеваемости. Вакцинация рекомендована всем, у кого нет противопоказаний, но особенно важна для групп риска: маленьких детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет избыточный вес.
По словам главного врача РКБ им. Г. Г. Куватова Мурада Авзалова, 3 сентября он сам прошел вакцинацию против гриппа.
— Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция, которая может вызвать серьезные осложнения и даже привести к летальному исходу, — отметил он.
Для сотрудников используется вакцина «Совигрипп», которая зарекомендовала себя как современный и надежный препарат с минимальным количеством побочных реакций.
— Вакцинация — это самая действенная мера профилактики, которая поможет избежать заболевания и предотвратить возможные последствия, — добавил Авзалов.
Вакцинация проводится бесплатно по ОМС.