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Вакцинация

Последние новости о вакцинации против коронавируса в Башкирии. Вакцинация от коронавируса в Башкирии новости на сегодня.

Mkset рассказывает о последних новостях по вакцинации от коронавируса в Башкирии. Вакцинация против коронавируса в республике проводится тремя российскими вакцинами: Гам-Ковид-Вак (или «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований, — в связи с положительными результатами первых двух. Перечисленные вакцины - двухкомпонентные, полноценный иммунный ответ формируется через 42 дня после введения первого компонента вакцины. На сегодняшний день в Башкирии работают 184 пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции, планируется открыть еще 15.

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