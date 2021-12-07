Mkset рассказывает о последних новостях по вакцинации от коронавируса в Башкирии. Вакцинация против коронавируса в республике проводится тремя российскими вакцинами: Гам-Ковид-Вак (или «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований, — в связи с положительными результатами первых двух. Перечисленные вакцины - двухкомпонентные, полноценный иммунный ответ формируется через 42 дня после введения первого компонента вакцины. На сегодняшний день в Башкирии работают 184 пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции, планируется открыть еще 15.