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Здоровье

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Ноябрь
Звезда Башкирии вернулся с новыми хитами
5 ноября, 06:13
Уфимка похудела на 25 кг из-за отказа от голодовки
1 ноября, 11:32
Октябрь
Жуткие пневмонии подбираются к Башкирии
31 октября, 05:52
Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде
30 октября, 09:02
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
19 октября, 14:29
Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии
15 октября, 04:33
Болеет каждый второй: грипп стал косить жителей Башкирии
14 октября, 05:19
Элвин Грей потерял слух
13 октября, 15:32
Элвин Грей угодил в больницу
10 октября, 03:30
Уфу будет «колбасить»
2 октября, 09:33
Сентябрь
Осенняя диета: меню для похудения
29 сентября, 01:29
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Экономия на туалетной бумаге может стоить вам здоровья
25 сентября, 11:23
Новую поликлинику строят в Башкирии
23 сентября, 17:06
Вейперам перекрыли пар в Башкирии
18 сентября, 07:37
Врачи сделали грудь школьнику из Уфы
18 сентября, 06:35
Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии
13 сентября, 11:37
Уфимским школам угрожают карантины
10 сентября, 06:15
Видео. Ядовитые арбузы наводнили Башкирию
6 сентября, 10:44

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