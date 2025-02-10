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Мышиная лихорадка

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2025
Крысы надвигаются на Уфу
10 февраля, 04:15
2024
Опасная лихорадка покидает Башкирию
8 ноября 2024, 15:10
Нашествие опасных грызунов угрожает Башкирии
Об этом сообщили в башкортостанском управлении Роспотребнадзора в четверг, 5 сентября.
5 сентября 2024, 17:43
В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой
23 апреля 2024, 08:17
2023
Названы районы Башкирии, где чаще всего болеют мышиной лихорадкой
Заболеваемость лихорадкой в республике увеличилась в 1,4 раза, сообщает глава Роспотребнадзора РБ.
8 июля 2023, 06:37

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