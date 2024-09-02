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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Хабирова заставили лепить дракона

Хабирова заставили лепить дракона

2 сентября 2024, 15:54
Фото: 1MI
Свою поделку глава региона показал в соцсетях.
Сюжет
Дети

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился на своих личных ресурсах кадрами необычного подарка, который он подготовил своему сыну. Из текста публикации можно понять, что предназначается презент ко Дню знаний.

— А у меня тоже как у папы первоклассника появились новые заботы. Вот, выполняю поручение своего первоклашки, — написал Хабиров.

В слепленной, судя по всему, из пластилина фигурке можно узнать фольклорного персонажа Змея Горыныча. Причём исполнен он в том виде, в каком появлялся в российской мультипликационной франшизе «Три богатыря».

Глава региона также напомнил, что в начале 2024-2025 учебного года школы Республики приняли порядка 48 тысяч первоклассников. Как рассказывал Mkset, в День знаний самая компактная школа региона приняла всего 100 учеников.

Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников
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Напомним, у главы региона — двое сыновей от брака с нынешней женой Каринэ Хабировой. Младший — трёхлтений Тимер, старший — семилетний Фарит, о котором, судя по всему, и идёт речь в публикации. От прошлого брака с Ларисой Лукьяновой у Хабирова родились 35-летняя Светлана и 25-летняя Рита.

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