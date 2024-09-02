Хабирова заставили лепить дракона

Напомним, у главы региона — двое сыновей от брака с нынешней женой Каринэ Хабировой. Младший — трёхлтений Тимер, старший — семилетний Фарит, о котором, судя по всему, и идёт речь в публикации. От прошлого брака с Ларисой Лукьяновой у Хабирова родились 35-летняя Светлана и 25-летняя Рита.