Хабирова заставили лепить дракона

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился на своих личных ресурсах кадрами необычного подарка, который он подготовил своему сыну. Из текста публикации можно понять, что предназначается презент ко Дню знаний.
— А у меня тоже как у папы первоклассника появились новые заботы. Вот, выполняю поручение своего первоклашки, — написал Хабиров.
В слепленной, судя по всему, из пластилина фигурке можно узнать фольклорного персонажа Змея Горыныча. Причём исполнен он в том виде, в каком появлялся в российской мультипликационной франшизе «Три богатыря».
Глава региона также напомнил, что в начале 2024-2025 учебного года школы Республики приняли порядка 48 тысяч первоклассников. Как рассказывал Mkset, в День знаний самая компактная школа региона приняла всего 100 учеников.
Напомним, у главы региона — двое сыновей от брака с нынешней женой Каринэ Хабировой. Младший — трёхлтений Тимер, старший — семилетний Фарит, о котором, судя по всему, и идёт речь в публикации. От прошлого брака с Ларисой Лукьяновой у Хабирова родились 35-летняя Светлана и 25-летняя Рита.