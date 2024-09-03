mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

День знаний

Выбрать дату
Сентябрь 2024
Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии
3 сентября 2024, 06:27
Хабирова заставили лепить дракона
2 сентября 2024, 15:54
Видео. Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября
2 сентября 2024, 08:41
Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников
2 сентября 2024, 07:31
Сентябрь начался с неприятных сюрпризов в Башкирии
1 сентября 2024, 11:00
Август 2024
Как будет работать запрет мобильников в школах Башкирии
31 августа 2024, 06:30
Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября
31 августа 2024, 05:51
Важный запрет вводят в Башкирии
30 августа 2024, 17:13
Жизнь Башкирии изменится через два дня
30 августа 2024, 16:36
Начало осени удивит жителей Башкирии погодой
30 августа 2024, 15:14
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа 2024, 09:59
Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
29 августа 2024, 19:41
Погода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни лета
28 августа 2024, 16:52
Треть Уфы не выйдет на работу в понедельник
28 августа 2024, 08:12
Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина
27 августа 2024, 17:13
Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки
27 августа 2024, 13:47
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
27 августа 2024, 07:35
1 сентября в Башкирии будет не для всех
26 августа 2024, 17:21
Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа 2024, 08:34
Собрать ребёнка в школу в Уфе стало дороже
9 августа 2024, 15:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика