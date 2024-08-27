Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября

Едва ли стоит брать в подарок огромный букет — его будет неудобно нести и ребёнку и учителю. Цветы с сильным ароматом также могут доставить немало дискомфорта как школьнику, так и классному руководителю. Важно правильно подобрать упаковку с не слишком большим количеством декоративных элементов, затмевающих сами цветы, а также плотной обёрткой — в кульке, стаканчике или шляпной коробке.