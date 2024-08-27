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Published Сегодня, 07:35

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Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября

Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября

27 августа 2024, 07:35
Последние дни остались у школьников и будущих первоклассников, чтобы насладиться летними каникулами. Родителям, впрочем, отдыхать уже некогда — нужно готовить детей ко Дню знаний. Mkset отвечает на самые важные бытовые вопросы к новому учебному году.
Сюжет
Дети

День знаний в 2024 году встретят более полумиллиона школьников из Башкирии, среди них — почти полсотни тысяч первоклашек. Впрочем, 1 сентября вставать на учёбу придётся только ученикам некоторых вузов — для остальных же праздник перенесён на 2 сентября, так как первый день осени выпадает на выходной.

Куда пойти с ребёнком в День знаний

Чтобы День знаний ассоциировался у ребёнка не только с тягостной обязанностью посещать «скучные» уроки и настроить чадо на позитивное начало учебного года, можно сделать этот день особенным. Например, сделать подарок или сводить школьника в интересное место.

Размах мероприятий в этом году по соображениям безопасности, увы, стал меньше, а Уфимский планетарий закрылся на ремонт. Тем не менее, в Уфе по-прежнему остаётся немало мест, куда можно сходить с ребёнком.

Городские кинотеатры 1–2 сентября обещают ряд показов, которые идеально подойдут детям. В афише: «Лунтик. Возвращение домой», «Гиганты Ла-Манша», «Мой пингвин», «Пираты галактики Барракуда», «Мой дикий друг», «Как приручить бизона», и культовый «Мой сосед Тоторо» (все 6+). В Молодёжном театре состоится постановка «Я считаю до пяти» (0+).

В Уфе 1 сентября также проходит последний день гастрофестиваля «Виноград» (18+), где предусмотрена семейная зона для гостей с детьми — вместе можно проходить квесты, принять участие в интеллектуальных играх, разгадывать головоломки, а также пройти творчески и научные мастер-классы. Работать детская зона будет с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Чтобы сделать день особенным, можно также сводить ребёнка в парк аттракционов. Так, «Волшебный мир» на 2 сентября готовит праздничную программу с призами и представлениями.

Важно помнить, что кафе и рестораны после школьных линеек скорее всего будут забиты. Поэтому стоит обдумать этот вопрос заранее, в крайнем случае, запланировать альтернативную программу.

1 сентября в Башкирии: что подарить учителю1 сентября в Башкирии: что подарить учителю
1 сентября в Башкирии: что подарить учителю
Фото: Изображение Midjourney

Что подарить учителю

Традиционно в День знаний дети несут классным руководителям букеты цветов. Однако иногда хочется сделать подарок особенным. Кроме того, нередко классное руководство на себя берут мужчины — хотя цветы можно подарить и им, пока эта традиция не получила такого широкого распространения.

Для многих самый лучший подарок — что-то полезное. У многих родителей с классным руководителем устанавливаются достаточно близкие отношения. Если не жалко раскошелиться — можно подарить проектор или мольберт. В качестве чего-то более символического можно подарить ежедневник, канцелярские принадлежности, ортопедические подушки для кресла, а также учебные карты и схемы, которыми можно оформить класс.

1 сентября в Башкирии: как выбрать букет1 сентября в Башкирии: как выбрать букет
1 сентября в Башкирии: как выбрать букет

Как выбрать букет

Едва ли стоит брать в подарок огромный букет — его будет неудобно нести и ребёнку и учителю. Цветы с сильным ароматом также могут доставить немало дискомфорта как школьнику, так и классному руководителю. Важно правильно подобрать упаковку с не слишком большим количеством декоративных элементов, затмевающих сами цветы, а также плотной обёрткой — в кульке, стаканчике или шляпной коробке.

Самые популярные цветы, которыми можно наполнить букет на 1 сентября — астры, герберы, ромашки, кустовые хризантемы, розы, лилии, гладиолусы.

Необычным решением также будет подарить комнатные растения в горшках. Такой подарок точно будет дольше радовать хозяина.

Не возбраняется вручить цветы и мужчине-учителю. Стоит лишь помнить, что у создания мужских букетов есть свои особенности. Например, можно собрать его из необычных растений. Совета всегда можно спросить и в самом цветочном магазине — так вы точно не прогадаете.

1 сентября в Башкирии: как выбрать букет1 сентября в Башкирии: как выбрать букет
1 сентября в Башкирии: как выбрать букет
Фото: 1MI

Причёски к 1 сентября

Немаловажным элементом образа школьника в День знаний являются стрижки и причёски.

Для девочек существует масса элегантных и в то же время несложных вариантов, которые можно заплести дома:

  • «Мальвинка»: собрать назад верхние пряди и стянуть их резинкой, закрепив бант.
  • Высокий хвост с бантом из волос: собрать хвост нужной высоты, собрать бант из прядей, закрепить шпилькой.
  • Различные косы, которые можно комбинировать с другими причёсками.

Беспроигрышными стрижками для мальчиков могут быть полубокс, кроп и андеркат — одни из самых популярных вариантов. Среди более необычных — причёски с длинной или рваной чёлкой, британка, ёжик.

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Ранее Mkset подсчитывал, сколько стоит собраться к новому учебному году в Башкирии.

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