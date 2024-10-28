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Мэр Уфы благодарит Собянина за подарок
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев поблагодарил своего столичного коллегу за списанный в Москве транспорт, сообщил он в Telegram-канале.
29 июля, 09:12
Бизнесмену из Башкирии мама подарила ₽1 млн
Часть подарка мужчина инвестирует в дело, а часть — оставит в заграничном путешествии, сообщает организатор лотереи «Столото».
22 июля, 07:17

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