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Хабиров

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Ноябрь
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября, 04:15
Октябрь
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября, 11:31
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
Путин вынес решение по Хабирову
14 октября, 04:30
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Сентябрь
Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии
26 сентября, 10:28
«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»
24 сентября, 07:07
Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы
23 сентября, 15:14
Хабиров отреагировал на «чиновникопад»
21 сентября, 15:45
Хабиров посетил мистическое место
20 сентября, 16:57
Хабиров планирует навести порядок
20 сентября, 14:48
Хабиров объявил новые выплаты в Башкирии
19 сентября, 12:49
Хабиров благодарит Башкирию за доверие
8 сентября, 19:00
Хабирову жалуются на разруху в Башкирии
5 сентября, 12:42
Хабирова заставили лепить дракона
2 сентября, 15:54
Август
Хабиров попал в топ-15 глав регионов
24 августа, 04:54

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