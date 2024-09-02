Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников

В 2024/25 учебном году Республика Башкортостан встретила День знаний с особым энтузиазмом. В селе Подольск стартовал новый учебный год в уникальной школе. Здесь 100 учащихся начали свои занятия в условиях практически индивидуального обучения, что позволяет каждому ребенку получить максимальное внимание от педагогов.