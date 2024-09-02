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Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников

Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников

2 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Практически индивидуальное премиальное обучение организовано в Подольске, сообщает глава Хайбуллинского района Республики Башкортостан Рустам Шарипов.
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Дети

В 2024/25 учебном году Республика Башкортостан встретила День знаний с особым энтузиазмом. В селе Подольск стартовал новый учебный год в уникальной школе. Здесь 100 учащихся начали свои занятия в условиях практически индивидуального обучения, что позволяет каждому ребенку получить максимальное внимание от педагогов.

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Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов отметил важность создания комфортной образовательной среды. Педагогический состав школы активно работает над тем, чтобы процесс обучения проходил эффективно и радостно.

— Мы постарались создать все условия для комфортного обучения, — добавил Шарипов.

Тем временем мэр Уфы Ратмир Мавлиев также поздравил учащихся столицы Республики с началом нового учебного года. Более 140 000 учеников вернулись за парты, среди которых 13 тысяч первоклассников.

Учащиеся школы №119 в Уфе начали свои занятия в полностью обновленных классах после капитального ремонта в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2024–2026 годы.

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