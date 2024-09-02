Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В 2024/25 учебном году Республика Башкортостан встретила День знаний с особым энтузиазмом. В селе Подольск стартовал новый учебный год в уникальной школе. Здесь 100 учащихся начали свои занятия в условиях практически индивидуального обучения, что позволяет каждому ребенку получить максимальное внимание от педагогов.
Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов отметил важность создания комфортной образовательной среды. Педагогический состав школы активно работает над тем, чтобы процесс обучения проходил эффективно и радостно.
— Мы постарались создать все условия для комфортного обучения, — добавил Шарипов.
Тем временем мэр Уфы Ратмир Мавлиев также поздравил учащихся столицы Республики с началом нового учебного года. Более 140 000 учеников вернулись за парты, среди которых 13 тысяч первоклассников.
Учащиеся школы №119 в Уфе начали свои занятия в полностью обновленных классах после капитального ремонта в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2024–2026 годы.