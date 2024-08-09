Собрать ребёнка в школу в Уфе стало дороже

Расходы на подготовку к школе в Уфе выросли на 12% за последний год. Согласно данным опроса среди родителей, в среднем жители башкирской столицы потратили ₽12,9 тысяч. В прошлом году эта сумма составляла ₽11,5 тысяч, а в 2022 году — ₽11 тысяч.