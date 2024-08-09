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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Собрать ребёнка в школу в Уфе стало дороже

Собрать ребёнка в школу в Уфе стало дороже

9 августа 2024, 15:44
Фото: 1MI
Многие уфимцы влезают в кредиты ради подготовки детей к учебному году, гласит исследование SuperJob.
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Дети

Расходы на подготовку к школе в Уфе выросли на 12% за последний год. Согласно данным опроса среди родителей, в среднем жители башкирской столицы потратили ₽12,9 тысяч. В прошлом году эта сумма составляла ₽11,5 тысяч, а в 2022 году — ₽11 тысяч.

В целом по России ради этих целей 9% родителей даже берут кредиты, однако большинство респондентов на такие меры обычно не идут.

Средний же рост расходов по стране за год вырос на 10%. Самую высокую динамику зафиксировали в Ростове-на-Дону, где сборы в школу подорожали на 14% — до ₽14 тысяч. Уфу по темпу роста цен также обгоняют Волгоград (13% — ₽12,8 тысяч) и Воронеж (13% — ₽13 тысяч).

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Ранее Mkset проводил собственное исследование. Выяснилось, 2024 году на сборы в школу можно потратить до ₽24 тысяч. В материале также рассказывается, на чём можно сэкономить и как не остаться с пустыми карманами из-за Дня знаний.

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