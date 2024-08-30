Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 08:56
С началом нового учебного года в Башкортостане за парты сядут 524 887 школьников, среди которых 47 836 первоклассников. В 2024 году Республика делает акцент на поддержке детей, чьи отцы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В торжественной линейке примут участие министры, главы районов и депутаты, которые проведут этот особенный момент для 1 207 первоклассников.
Говоря о подготовке к новому учебному году, первый заместитель министра образования и науки региона Светлана Антипина отметила несколько ключевых нововведений. Так ученики смогут изучать новые предметы — труд и основы безопасности и защиты Родины.
Однако не обошлось и без ограничений: использование мобильных телефонов на уроках теперь возможно только с разрешения учителя. Это решение направлено на повышение концентрации учеников во время занятий и минимизацию отвлекающих факторов.
Еще одним значимым изменением станет отмена обучения по субботам. Тем не менее, возможность дополнительных занятий внеурочной деятельности сохранится: тематические субботы и спортивные мероприятия продолжат занимать место в расписании школьников.