Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек

С началом нового учебного года в Башкортостане за парты сядут 524 887 школьников, среди которых 47 836 первоклассников. В 2024 году Республика делает акцент на поддержке детей, чьи отцы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В торжественной линейке примут участие министры, главы районов и депутаты, которые проведут этот особенный момент для 1 207 первоклассников.