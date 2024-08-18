Глава района Башкирии — не настоящий

Глава администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азат Сахабиев не настоящий! Об этом говорит своим 1 729 подписчикам канала сам Азат Сахабиев. Он обратился к ним через Telegram и предупредил о необходимости бдительности. Неизвестные мошенники или шутники подделали аккаунт чиновника в мессенджере и ведут таинственную переписку от лица главы района. Там лже-чиновник предупреждает своего собеседника о внимании к нему со стороны Федеральной службы безопасности. Чем может кончиться такой диалог — неизвестно, но чаще всего подобные сценарии ведут к потере денег у излишне пугливых и доверчивых граждан.