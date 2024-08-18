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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Башкирии подделали чиновника

Глава района Башкирии — не настоящий

18 августа 2024, 07:25
Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессиию»

В Башкирии подделали чиновника

Если вы получили сообщение с предупреждением о таинственном внимании со стороны ФСБ — стоит насторожиться, советует Азат Сахабиев.

Глава администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азат Сахабиев не настоящий! Об этом говорит своим 1 729 подписчикам канала сам Азат Сахабиев. Он обратился к ним через Telegram и предупредил о необходимости бдительности. Неизвестные мошенники или шутники подделали аккаунт чиновника в мессенджере и ведут таинственную переписку от лица главы района. Там лже-чиновник предупреждает своего собеседника о внимании к нему со стороны Федеральной службы безопасности. Чем может кончиться такой диалог — неизвестно, но чаще всего подобные сценарии ведут к потере денег у излишне пугливых и доверчивых граждан.

Ранее с аналогичным предупреждением выступил Следком Башкирии.

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