mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП

Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП

23 августа 2024, 13:06
Фото: ГАИ РБ
Трагический инцидент случился в Дюртюлинском районе в пятницу, 23 августа, сообщает ГАИ республики.

ДТП случилось в Стерлитамакском районе. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель отечественной «Приоры» при совершении манёвра столкнулся по касательной с «УАЗом» — машина ехала по встречной полосе. После удара внедорожник столкнулся со встречной «Грантой».

На место сразу после происшествия вызвали «112». Медики констатировали гибель 54-летней женщины, ехавшей за рулём «Лады Гранты». Водитель «Приоры» же попал в больницу.

Оперативные службы публикуют кадры с места аварии.

Видео: ГАИ РБ

Ранее в Башкирии возле границы с Челябинской областью перевернулся школьный автобус.

Школьный автобус — «перевёртыш» заинтересовал башкирских следователей
Узнать подробнее
Читайте также:
Юная девушка погибла в БашкирииВодителя вырезали из машины после ДТП в УфеСпящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии
#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты#Гибель
Подпишитесь
Погода в Башкирии кардинально изменится
Вчера, 17:47
Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии
Вчера, 17:11
Царь-лимон вырос в Башкирии
Вчера, 16:52
На День города Уфе введут круглосуточную охрану
Вчера, 16:20
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
Вчера, 16:02
Чудо случилось в Башкирии
Вчера, 15:34