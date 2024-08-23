Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП

ДТП случилось в Стерлитамакском районе. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель отечественной «Приоры» при совершении манёвра столкнулся по касательной с «УАЗом» — машина ехала по встречной полосе. После удара внедорожник столкнулся со встречной «Грантой».