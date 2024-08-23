Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
ДТП случилось в Стерлитамакском районе. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель отечественной «Приоры» при совершении манёвра столкнулся по касательной с «УАЗом» — машина ехала по встречной полосе. После удара внедорожник столкнулся со встречной «Грантой».
На место сразу после происшествия вызвали «112». Медики констатировали гибель 54-летней женщины, ехавшей за рулём «Лады Гранты». Водитель «Приоры» же попал в больницу.
Оперативные службы публикуют кадры с места аварии.