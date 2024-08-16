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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Самокаты детей заблокировали в Уфе

Самокаты детей заблокировали в Уфе

16 августа 2024, 05:08
Фото: 1MI
Оператор кикшеринга в городе массово блокирует аккаунты несовершеннолетних пользователей двухколёсного транспорта.
Сюжет
Дети

Так, в столице Башкирии доступ к своим профилям потеряли уже 250 самокатчиков, не достигших 18-летия. Система автоматически определяет возраст при привязке сервиса к номеру телефона.

Между тем руководство кикшеринга указывает на то, что несовершеннолетние пользователи зачастую пользуются чужими аккаунтами. За такое владельцам учётных записей может грозить блокировка, а чтобы продолжить пользоваться приложением, придётся заплатить ₽10 000.

Запретные зоны для самокатов ввели в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ввели запретные зоны для самокатов в центре города.

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