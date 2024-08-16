Самокаты детей заблокировали в Уфе

Между тем руководство кикшеринга указывает на то, что несовершеннолетние пользователи зачастую пользуются чужими аккаунтами. За такое владельцам учётных записей может грозить блокировка, а чтобы продолжить пользоваться приложением, придётся заплатить ₽10 000.