Самокаты детей заблокировали в Уфе

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Так, в столице Башкирии доступ к своим профилям потеряли уже 250 самокатчиков, не достигших 18-летия. Система автоматически определяет возраст при привязке сервиса к номеру телефона.
Между тем руководство кикшеринга указывает на то, что несовершеннолетние пользователи зачастую пользуются чужими аккаунтами. За такое владельцам учётных записей может грозить блокировка, а чтобы продолжить пользоваться приложением, придётся заплатить ₽10 000.