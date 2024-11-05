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Пешеходы

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Ноябрь
Башкирии грозит сильный снегопад
5 ноября, 11:38
Октябрь
Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
16 октября, 06:16
Центр Уфы избавили от парковок
12 октября, 14:42
Уфимцев просят не бегать по новой дороге
2 октября, 11:40
Сентябрь
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14
Район Уфы вышел из тьмы
18 сентября, 05:19
КамАЗ задавил старушку в Уфе
13 сентября, 08:34
Молодую пару задавил в Уфе преступник
12 сентября, 05:58
Август
Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе
30 августа, 05:37
Отлов самокатчиков объявили в Башкирии
26 августа, 05:29
Лето всё: дожди и холод возвращаются в Башкирию
25 августа, 19:07
Видео. Байкер-подросток погиб в Башкирии
Ночью, 8 августа, трагедия унесла жизнь юного водителя, обстоятельства произошедшего сообщает Госавтоинспекция РБ.
8 августа, 09:24
Двух детей задавили в Уфе
Под колёсами легкового транспорта во вторник, 6 августа, оказались несовершеннолетние пешеходы, сообщает ГАИ Уфы.
7 августа, 08:15
Видео. Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта
В Уфе активно реализуется проект «Городская электричка», который обещает улучшить транспортную инфраструктуру столицы, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
4 августа, 11:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Видео. Уфа поплыла
1 августа, 15:06
Июль
Страшное ДТП в Башкирии: за жизнь младенца борются медики
17 июля, 04:34
Троих пешеходов сбили в Уфе
Женщина, мужчина и ребенок получили травмы в двух ДТП в понедельник, 15 июля, сообщает ГАИ Уфы.
16 июля, 07:33
Март
Жители Башкирии вынуждены обходить лужи по забору
Жители Стерлитамака вынуждены делать шире шаг из-за луж на тротуарах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Уфа с огоньком».
15 марта, 16:41
Ноябрь 2023
В Башкирии погибло 69 человек
17 ноября 2023, 12:12

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