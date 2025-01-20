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Самокат

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Январь
Уфимец ответит перед судом за наезд на пенсионерку
20 января, 09:33
Сентябрь 2024
Видео. Огромный внедорожник переехал школьника в Уфе
17 сентября 2024, 05:24
Задумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в Уфе
В столице Башкирии молодой человек на средстве индивидуальной мобильности так увлёкся своими мыслями, что не заметил шлагбаум прямо перед собой.
7 сентября 2024, 13:58
Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу
20-летняя студентка получила серьезные травмы, сообщили в ГАИ Уфы.
6 сентября 2024, 05:28
Август 2024
Отлов самокатчиков объявили в Башкирии
26 августа 2024, 05:29
Запретные зоны для самокатов ввели в Уфе
13 августа 2024, 11:25
Июль 2024
Большая стирка: самокатчики в Уфе вышли на новый уровень
19 июля 2024, 11:19
Будущее электросамокатов: запрет или ограничения
17 июля 2024, 11:35
Май 2024
Элекстросамокатчиков оштрафуют на ₽150 000
30 мая 2024, 12:11
Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе
27 мая 2024, 07:58
В Уфе сбили первоклассника на самокате
20 мая 2024, 07:02
Апрель 2024
Юного самокатчика сбили во дворе в Уфе
12-летний мальчик угодил под колёса иномарки. Врачи осмотрели ушибы ребёнка и отпустили домой.
30 апреля 2024, 05:21
Гид по выбору самоката: как правильно выбрать модель для ваших приключений
5 апреля 2024, 03:39

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