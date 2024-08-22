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Игроман спутал казино и курятник в Башкирии

Игроман спутал казино и курятник в Башкирии

22 августа 2024, 08:05
Фото: 1MI
Мужчина проиграл все деньги и остатки наличных решил притаить между насестов несушек, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Анекдотическое уголовное дело придется рассматривать Чекмагушевскому межрайонному суду Башкирии. Местного жителя будут судить за ложный донос. Фабула уголовного дела — фантастика, такое сложно было бы придумать, но как известно, жизнь — лучший драматург.

Итак, обвиняемый в апреле 2024 года поехал в Беларусь с миллионом рублей. Эти деньги дала ему мать, что бы он купил товар для ее магазина. Но семейный челночный бизнес прогорел на… ставках в казино. Как известно, в союзном государстве казино можно встретить почти на каждом углу. Они национализированы и работают на государственную казну. Одно из таких азартных заведений и встало на пути челнока из Башкирии. Он проиграл почти все наличные.

Понимая, что дома ему не сдобровать, он по возвращении припрятал остатки денег в курятнике и заявил о нападении на него. Якобы неизвестные отобрали у него деньги. Оперативники быстро вывели челнока на чистую воду и нашли его «инвестиции» в яйца. Мужчина погорел на жадности. Он рассказал, что у него отобрали телефон и планшет, а их быстро нашли по биллингу в его машине.

Теперь игроману грозит уголовная судимость за заведомо ложный донос.

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