Игроман спутал казино и курятник в Башкирии

Анекдотическое уголовное дело придется рассматривать Чекмагушевскому межрайонному суду Башкирии. Местного жителя будут судить за ложный донос. Фабула уголовного дела — фантастика, такое сложно было бы придумать, но как известно, жизнь — лучший драматург.



Итак, обвиняемый в апреле 2024 года поехал в Беларусь с миллионом рублей. Эти деньги дала ему мать, что бы он купил товар для ее магазина. Но семейный челночный бизнес прогорел на… ставках в казино. Как известно, в союзном государстве казино можно встретить почти на каждом углу. Они национализированы и работают на государственную казну. Одно из таких азартных заведений и встало на пути челнока из Башкирии. Он проиграл почти все наличные.