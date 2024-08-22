Слоняющиеся телки выросли в цене в Башкирии

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Новые штрафы за нарушение выпаса скота, который прописан в региональном КоАП, вступили в силу, сообщает пресс-служба парламента Башкирии. Наказанию подвергают хозяев бесцельно гуляющего крупно-рогатого скота и иных промысловых животных фермерских хозяйств. Причина введения подобной статьи в региональный Кодекс и увеличение размеров штрафов — тот ущерб, что козочки и тёлочки наносят благоустройству. Парно и непарнокопытные активно топчут и жуют цветники и газоны, гадят на улицах, создают дорожные заторы. За такой непорядок положено наказание. Взыскание решили увеличить, так как беседы с населением эффекта не возымели: не удалось надавить на совесть — будем действовать через кошелёк.
С 22 августа 2024 года размер штрафа для граждан увеличен до ₽4 000, для должностных лиц — до ₽10 000, для юридических лиц — до ₽25 000. При повторном нарушении придется также заплатить больше — ₽5 000, ₽15 000 и ₽45 000, соответственно.
Напомним, в августе 2024 года Mkset сообщал о необычном приключении лошади в Башкирии. Животное пришлось вызволять из беды на плоту.