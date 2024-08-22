Слоняющиеся телки выросли в цене в Башкирии

Новые штрафы за нарушение выпаса скота, который прописан в региональном КоАП, вступили в силу, сообщает пресс-служба парламента Башкирии. Наказанию подвергают хозяев бесцельно гуляющего крупно-рогатого скота и иных промысловых животных фермерских хозяйств. Причина введения подобной статьи в региональный Кодекс и увеличение размеров штрафов — тот ущерб, что козочки и тёлочки наносят благоустройству. Парно и непарнокопытные активно топчут и жуют цветники и газоны, гадят на улицах, создают дорожные заторы. За такой непорядок положено наказание. Взыскание решили увеличить, так как беседы с населением эффекта не возымели: не удалось надавить на совесть — будем действовать через кошелёк.