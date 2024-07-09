mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

В Башкирии открыли и закрыли казино

В Башкирии открыли и закрыли казино

9 июля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Мужчина, решивший заняться игорным бизнесом в Стерлитамаке, признал вину в совершении преступления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель Стерлитамака отправится на скамью подсудимых. Его обвиняют в незаконной организации проведении азартных игр. Обвинительное заключение ранее утвердила городская прокуратура.

По версии следствия, в конце весны 2024 года он приобрел у неизвестных оборудование, необходимое для того, чтобы устраивать и проводить азартные игры. В дальнейшем он транспортировал и установил его в доме, который предварительно взял в аренду. К его несчастью, игровой клуб долго не просуществовал. Уже через месяц туда нагрянули правоохранители, изъявшие впоследствии 69 единиц игрового оборудования.

«Я — новый Мавроди»: Моргенштерн* опустился до казино
Узнать подробнее
Читайте также:
Шокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК РоссииПожар ради хайпа устроили дети в УфеСын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
#Общество#Происшествия#Башкирия#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следствие#Азартные игры#Инциденты#Правоохранители#Аренда#Подсудимый#Оборудование
Подпишитесь
Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом
Сегодня, 09:10
Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу
Сегодня, 04:18
Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии
Вчера, 18:49
В Башкирии падают доходы предприятий
Вчера, 17:38
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Вчера, 13:43
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Сегодня, 09:13