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Posted 19 сентября, 08:05

Published 19 сентября, 08:05

Modified 19 сентября, 08:47

Updated 19 сентября, 08:47

Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение

Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение

19 сентября 2024, 08:05
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
В августе годовая инфляция в Республике Башкортостан составила 8,83%, что на 0,07% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает в четверг, 19 сентября, Нацбанк по РБ.

Причиной этого роста стали не только привычные экономические факторы, но и необычные погодные условия — холодное и дождливое лето.

Как выяснили эксперты, снижение урожайности местных овощей стало одним из главных факторов, повлиявших на цены. Сезонное удешевление овощей в 2024 году оказалось менее заметным по сравнению с 2023 годом. На рынке было меньше картофеля, моркови и капусты, что привело к их подорожанию. Например, годовое снижение цен на картошку сменилось ростом, а репчатый лук стал стоить значительно дороже.

Кроме того, производители и поставщики продолжили переносить возросшие затраты на конечного потребителя. Это сказалось на стоимости огурцов, молочной продукции и хлебобулочных изделий. В результате жители Башкирии ощутили на себе последствия погодных катаклизмов — продукты стали стоить дороже.

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Что касается непродовольственных товаров, то здесь рост цен замедлился. В 2023 году из-за ослабления рубля и повышения спроса стоимость иномарок стремительно росла. Однако в этом августе ситуация стабилизировалась, и значительного роста цен не наблюдалось.

Инфляция в сфере услуг также немного ускорилась, что связано с увеличением спроса на заграничные турпоездки.

Несмотря на все эти изменения, общий рост цен в Башкортостане остается ниже среднего по Приволжскому федеральному округу и стране. По прогнозам Банка России, в 2025 году годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5%, а затем будет держаться около 4%.

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