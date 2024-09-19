Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение

Как выяснили эксперты, снижение урожайности местных овощей стало одним из главных факторов, повлиявших на цены. Сезонное удешевление овощей в 2024 году оказалось менее заметным по сравнению с 2023 годом. На рынке было меньше картофеля, моркови и капусты, что привело к их подорожанию. Например, годовое снижение цен на картошку сменилось ростом, а репчатый лук стал стоить значительно дороже.