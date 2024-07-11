Миллион рублей нашли в курятнике в Башкирии

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Бакалинском районе полицейские раскрыли необычное преступление. В полицию поступило заявление о грабеже. Мужчина рассказал, что он приехал в командировку с более чем 1 миллионом рублей. Когда он остановился неподалёку от села Килеево, двое неизвестных отобрали деньги и похитили из его машины сотовый телефон и планшет.
В ходе осмотра машины полицейские нашли якобы похищенную технику и часть наличных денег, которые были спрятаны клетке для перевозки кур. Заявитель какое-то время твёрдо стоял на своей версии о грабеже, но после предоставления доказательств об отсутствии совершённого преступления, раскаялся.
— По предварительным данным, мужчина должен был купить кур в Бакалинском районе, но все деньги проиграл в азартные игры. Чтобы оправдать отсутствие денег, он написал заявление в полицию, но благодаря полицейским обман быстро удалось раскрыть, — сообщает МВД Башкирии.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе.