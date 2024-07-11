Миллион рублей нашли в курятнике в Башкирии

В Бакалинском районе полицейские раскрыли необычное преступление. В полицию поступило заявление о грабеже. Мужчина рассказал, что он приехал в командировку с более чем 1 миллионом рублей. Когда он остановился неподалёку от села Килеево, двое неизвестных отобрали деньги и похитили из его машины сотовый телефон и планшет.