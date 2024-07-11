mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Миллион рублей нашли в курятнике в Башкирии

Миллион рублей нашли в курятнике в Башкирии

11 июля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Вернее, только остаток от него, так как большую часть суммы игроман просадил на ставках и решил обмануть полицию, сообщает МВД РБ.

В Бакалинском районе полицейские раскрыли необычное преступление. В полицию поступило заявление о грабеже. Мужчина рассказал, что он приехал в командировку с более чем 1 миллионом рублей. Когда он остановился неподалёку от села Килеево, двое неизвестных отобрали деньги и похитили из его машины сотовый телефон и планшет.

В ходе осмотра машины полицейские нашли якобы похищенную технику и часть наличных денег, которые были спрятаны клетке для перевозки кур. Заявитель какое-то время твёрдо стоял на своей версии о грабеже, но после предоставления доказательств об отсутствии совершённого преступления, раскаялся.

— По предварительным данным, мужчина должен был купить кур в Бакалинском районе, но все деньги проиграл в азартные игры. Чтобы оправдать отсутствие денег, он написал заявление в полицию, но благодаря полицейским обман быстро удалось раскрыть, — сообщает МВД Башкирии.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе.

Читайте также:
После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человекЖена утонула на глазах у мужа в БашкирииПерекрытия дорог в Уфе озвучили власти
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Полиция#Мвд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Преступление#Туймазы#Азартные игры#Бакалинский район#Инциденты#Курятник#Грабеж#Сотовый телефон#Планшет
Подпишитесь
Жители Шакши попали под волну ненависти из-за пробок в Уфе
Сегодня, 04:36
Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии
Вчера, 19:15
Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
Вчера, 19:07
Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти
Вчера, 18:54
Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям
Вчера, 17:19
Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева
Вчера, 16:39