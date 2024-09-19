Башкирия должна казне почти ₽7 млрд

С началом осени в Башкирии стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений за 2023 год. Более 1,8 миллиона жителей региона должны быть готовы к тому, что на их почтовых ящиках и в электронных кабинетах появится письмо «счастья» о налогах на автомобили, недвижимость и землю. При этом 67% уведомлений будут отправлены в электронном виде через Личный кабинет и портал «Госуслуги», а 33% — заказным письмом по месту жительства.