Башкирия должна казне почти ₽7 млрд

Posted 19 сентября, 08:35
Published 19 сентября, 08:35
Modified 19 сентября, 08:48
Updated 19 сентября, 08:48
С началом осени в Башкирии стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений за 2023 год. Более 1,8 миллиона жителей региона должны быть готовы к тому, что на их почтовых ящиках и в электронных кабинетах появится письмо «счастья» о налогах на автомобили, недвижимость и землю. При этом 67% уведомлений будут отправлены в электронном виде через Личный кабинет и портал «Госуслуги», а 33% — заказным письмом по месту жительства.
Что касается сумм, то в 2024 году жителям региона предстоит уплатить почти 6,8 миллиарда рублей имущественных налогов. Из этой суммы 3,4 миллиарда пойдут на транспортный налог, 2.4 миллиарда — на налог на имущество, а 1 миллиард — на земельный налог. Важно помнить, что уведомления не отправляются в случае наличия налоговых льгот или если сумма налога составляет менее 300 рублей.
Напомним, что крайний срок уплаты налогов — 2 декабря 2024 года.