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Posted 19 сентября, 08:35

Published 19 сентября, 08:35

Modified 19 сентября, 08:48

Updated 19 сентября, 08:48

Башкирия должна казне почти ₽7 млрд

Башкирия должна казне почти ₽7 млрд

19 сентября 2024, 08:35
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Жители региона получают уведомления о необходимости заплатить за автомобили, недвижимость и землю, сообщает в четверг, 19 сентября, администрация Октябрьского района Уфы.

С началом осени в Башкирии стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений за 2023 год. Более 1,8 миллиона жителей региона должны быть готовы к тому, что на их почтовых ящиках и в электронных кабинетах появится письмо «счастья» о налогах на автомобили, недвижимость и землю. При этом 67% уведомлений будут отправлены в электронном виде через Личный кабинет и портал «Госуслуги», а 33% — заказным письмом по месту жительства.

Что касается сумм, то в 2024 году жителям региона предстоит уплатить почти 6,8 миллиарда рублей имущественных налогов. Из этой суммы 3,4 миллиарда пойдут на транспортный налог, 2.4 миллиарда — на налог на имущество, а 1 миллиард — на земельный налог. Важно помнить, что уведомления не отправляются в случае наличия налоговых льгот или если сумма налога составляет менее 300 рублей.

Напомним, что крайний срок уплаты налогов — 2 декабря 2024 года.

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